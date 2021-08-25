Adana'da 2 kardeşi kavgada bıçakla yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 2 kardeşi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, Doğankent Bahçelievler Mahallesi'nde Hakan A. (35) ve Tarık B. (24) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Hakan A, Tarık B. ve kardeşi Remzi B'yi (22) bıçakla yaralayıp kaçtı.

Yaralı iki kardeş, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis, zanlı Hakan A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.