Adana'da 2 katlı ahşap ev yangında kül oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da 2 katlı ahşap ev yangında kül oldu - Son Dakika

Adana'da 2 katlı ahşap ev yangında kül oldu

6 saat önce

Adana'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken 100 güvercin telef oldu.

Adana'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken 100 güvercin telef oldu.

Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi 67011 sokakta bulunan 2 katlı ahşap evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 2 katlı ahşap evde tek başına yaşayan Ali Rıza Özdemir yangın çıkması üzerine kendini son andan dışarı attı. Mahalle sakinleri ise durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen Özdemir'i hastaneye kaldırdı. Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir'in tedavisi devam ediyor.

Kısa sürede büyüyen yangın 2 katlı ahşap evi tamamen küle çevirdi. Bölgeye 2 tane arazöz su takviyesine geldi. Yaklaşık 2 saat süren yangın güçlükle söndürülebildi. Ev tamamen yanarak kullanılamaz geldi. Özdemir'in beslediği 100 güvercin ise yangında telef oldu.

İtfaiye erleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

(Süleyman Cenk İdaye/İHA)

Adana'da 2 katlı ahşap ev yangında kül oldu

Ziyapaşa Mahallesi, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Denemek için ejder meyvesi ekti, şimdi siparişlere yetişemiyor
Son dakika: Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 521'e ulaştı Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den gelen tüm uçuşlar ay sonuna kadar durduruldu İdlib'de şehit düşen kahramanların kimlikleri belli oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 16:00:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da 2 katlı ahşap ev yangında kül oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]