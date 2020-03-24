Adana'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgalarla ilgili 13 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgalarla ilgili 13 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adana'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgalarla ilgili 13 şüpheli yakalandı

19 dakika önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki kişinin yaralandığı iki ayrı kavganın ardından düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen silahlarla ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki kişinin yaralandığı iki ayrı kavganın ardından düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen silahlarla ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şahin Özbilen Mahallesi'nde H.E. (22) ile arkadaşı M.O (23) arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada silahla yaralanan H.E. 112 Acil Servis ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zanlı ise olay yerinden kaçtı.

Bu kavganın ardından Ulus Mahallesi'nde yolda yürüyen İ.G. (35), A.B'nin (25) silahla ateş açması sonucu yaralandı. Ağır yaralanan İ.G, Ceyhan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı, A.B. ise olay yerinden kaçtı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, birbirleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen iki kavgayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, şüphelilerin adreslerine düzenlediği operasyonda, bir kalaşnikof, biri otomatik 2 tabanca ve 5 av tüfeği ile 41 fişek ele geçirdi, 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Adana'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgalarla ilgili 13 şüpheli yakalandı

Ceyhan, kavga, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:04 Kaynak: AA

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