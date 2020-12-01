Adana'da 2 motosikletli kapkaç şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Adana'da 2 motosikletli kapkaç şüphelisi tutuklandı

01.12.2020 10:17
Adana'da 2 motosikletli kapkaç şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Adana'da bir kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

Adana'da bir kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Benan Z. (38), merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde sokakta yürüdüğü sırada önüne çıkan motosikletli 2 kişi çantasını kapkaç yöntemiyle çaldı.

Kadının durumu bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yerindeki bir evin güvenlik kamerası görüntüsünden zanlılardan birinin motosiklet hırsızlığı suçundan emniyette suç kaydı bulunan Mizar A. (20) olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, zanlı Mizar A. ve diğer şüpheli Hacı A'yı (21) Saydam Caddesi'nde yakaladı.

Zanlıların, olayın ardından çantayı içindeki parayla birlikte attıklarını iddia ettikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, Benan Z, sokakta yürüdüğü sırada önüne motosikletli 2 kişi çıkıyor. Bu sırada, sürücünün arkasındaki zanlı, bir anda kadının kolundaki çantasını alıyor. Kadın, hızla olay yerinden uzaklaşan şüphelilerin arkasından koşuyor.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da 2 motosikletli kapkaç şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


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