Adana'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Adana'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi

02.04.2022 16:05
Adana'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi

Adana'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Adana'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Katılımcılar, hazırladıkları dövizlerle, üstü açık otobüs ile kentte tur attı. Yedipınar Engelliler Parkı'nda kurulan atölyelerde otizmli çocuklar, resim ve boyama etkinlikleri yaptı.

Kurulan parkurlarda spor yaptırılan çocuklara madalya verildi.

Etkinliğe, çeşitli resmi kurumların temsilcileri, dernek başkanları ve vatandaşlar katıldı.

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Otizm, Nisan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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