Adana'da 2 öğrencinin öldüğü kazanın tutuklu sanığı tahliye edildi

Adana'da 2 öğrencinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili 15 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sürücü ile onun yakalanmasını önlemeye çalıştığı iddiasıyla 5 yıla kadar hapsi istenen kuzeninin yargılanmasına devam edildi.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Muhammet A, tutuksuz yargılanan kuzeni M.Ü ile avukatlar katıldı.

Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu Ankara Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığı'ndan gelen raporda, birinci kazada tutuklu sanık ile yayanın eş değer, araca çarpma olayında ise sanığın asli kusurlu olduğunun yer aldığını söyledi.

Muhammet A'nın avukatı ise raporu kabul etmediklerini belirterek, her iki kazada da müvekkilinin eş değer kusurlu olduğunu düşündüklerini aktardı.

Sanık da raporda, aleyhindeki hususları kabul etmediğini belirtti. M.Ü. ise eski savunmalarını tekrarladığını ifade ederek, beraatini istedi.

Savcı, Muhammet A'nın, tutuklulukta geçirdiği sürenin dikkate alınarak tahliyesini ve sanığın, olay anında ışıkta geçme ve çarpma anındaki hızı ile trafik ışığının renginin tespit edilmesi için rapor oluşturulmasını istedi.

Heyet, oy çokluğuyla sanığın yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar vererek, savcının talep ettiği raporun beklenmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Muhammet A. yönetimindeki 01 ASL 75 plakalı otomobil, 4 Şubat'ta Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Adil Şahpaz'a, ardından Mustafa Akgül'ün kullandığı 48 M 0606 plakalı araca ve Ramazan Yıldırım yönetimindeki 06 HNP 95 plakalı araca çarpmıştı.

Kazada yaya olan üniversite öğrencisi Adil Şahpaz ile otomobildeki lise öğrencisi Senanur Akgül hayatını kaybetmiş, Mustafa Akgül, Hacer Akgül, Ahmet Akgül, Ramazan Yıldırım, Medine Erol ve Hürü Akkuş yaralanmıştı.

Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede Muhammet A'nın 15 yıla kadar, onun yakalanmasını engellemeye çalıştığı ileri sürülen kuzeni M.Ü'nün de 5 yıla kadar hapsi istenmişti.