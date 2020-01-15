Adana'da 2 öğrencinin öldüğü trafik kazası davasında 2 sanığa hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da 2 öğrencinin öldüğü trafik kazası davasında 2 sanığa hapis cezası - Son Dakika

Adana'da 2 öğrencinin öldüğü trafik kazası davasında 2 sanığa hapis cezası

6 saat önce

Adana'da, trafik kazasında 2 öğrencinin hayatını kaybetmesine, 6 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan sürücü 7 yıl 9 ay 10 gün, sürücünün yakalanmasına engel olduğu ileri sürülen yakını ise 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da 2 öğrencinin öldüğü trafik kazası davasında 2 sanığa hapis cezası, System.String[]

Adana'da, trafik kazasında 2 öğrencinin hayatını kaybetmesine, 6 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan sürücü 7 yıl 9 ay 10 gün, sürücünün yakalanmasına engel olduğu ileri sürülen yakını ise 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, yargılama sırasında tahliye edilen sanık sürücü Muhammet A. gelmezken, sanığın yakalanmasını engellemeye çalıştığı öne sürülen Muhammet A'nın kuzeni tutuksuz M.Ü. ve tarafların avukatları katıldı.

Muhammet A'nın avukatı savunmasında, müvekkili hakkında bilinçli taksir hükümlerinin uygulanmamasını, alt sınırdan ceza tayin edilmesini talep etti.

Sanık M.Ü. de diğer sanığın kuzeni olduğunu belirterek, "Muhammet A. için yaptıklarım normaldir. Benim bir suçum yoktur." diyerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Muhammet A'yı "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan önce 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme daha sonra sanığın cezasını sabıkasız olması ve iyi hali nedeniyle 7 yıl 9 ay 10 güne indirdi. Muhammet A'nın sürücü belgesine de 2 yıl el konulmasına karar verildi.

Diğer sanık M.Ü. de 5 ay hapse mahkum edildi, ceza hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi.

Olayın geçmişi

Muhammet A. yönetimindeki otomobil, geçen yıl 4 Şubat'ta Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Adil Şahpaz'a, ardından Mustafa Akgül'ün kullandığı 48 M 0606 plakalı araca ve Ramazan Yıldırım yönetimindeki 06 HNP 95 plakalı araca çarpmıştı.

Kazada yaya olan üniversite öğrencisi Adil Şahpaz ile otomobildeki lise öğrencisi Senanur Akgül hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.

Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede Muhammet A'nın 15 yıla kadar, onun yakalanmasını engellemeye çalıştığı ileri sürülen kuzeni M.Ü'nün de 5 yıla kadar hapsi istenmişti. Tutuklanan sanık sürücü, yargılama sırasında tahliye edilmişti.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:06 Kaynak: AA
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