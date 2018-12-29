Adana'da 2 Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
49 dakika önce
ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, biri şarampole devrildi.
ADANA'nın Ceyhan
ilçesinde, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, biri şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Ceyhan- Kozan
yolunun Çatalhöyük mevkiinde meydana geldi. İsmet Yılmaz
(65) yönetimindeki 01 RM 616 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Cumali Aytekin (42) yönetimindeki 01 AIL 65 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Şarampole yuvarlanan otomobilde sıkışan sürücü Cumali ve Rabia Aytekin (65) itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Diğer otomobilin sürücüsü İsmet Yılmaz ise kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi
'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı olan Cumali ve Rabia Aytekin'in tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Adana
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 07:53 Kaynak: DHA
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