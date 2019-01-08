Adana'da 2 Ton Kaçak İçki Ele Geçirildi
1 saat önce
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir evin imalathaneye dönüştürülen bölümünde 2 ton kaçak içki ele geçirildi.
Adana
'nın merkez Seyhan
ilçesinde bir evin imalathaneye dönüştürülen bölümünde 2 ton kaçak içki ele geçirildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, kaçak içki bulunduğunu belirlediği Hadırlı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Evde arama yapan ekiplerin tespit ettiği kaçak içki imalathanesindeki bidonlarda 2 ton kaçak içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan bir kişi, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Ele geçirilen kaçak içki, savcılık talimatıyla imha edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:22 Kaynak: AA
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