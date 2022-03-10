2 yıl önce kaybolan kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika
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2 yıl önce kaybolan kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

10.03.2022 10:00

Adana'da, yaklaşık 2 yıl önce kaybolan kişiyi başına keserle vurarak öldürdüğü ve cesedi de sakladığı ileri sürülen zanlı yakalandı.

Adana'da, yaklaşık 2 yıl önce kaybolan kişiyi başına keserle vurarak öldürdüğü ve cesedi de sakladığı ileri sürülen zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 7 Temmuz 2020'de Merkez Park'a giden ve kendisinden haber alınamayan Mehmet Yanar'ın (36) öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine geniş kapsamlı araştırma başlattı.

Ekipler, kayıp Yanar'ın cep telefonunun uzun zaman sonra sinyal vermesi üzerine, cihazı kullandığı belirlenen Mustafa G'yi gözaltına aldı.

"Yaralama" olaylarından emniyette çok sayıda suç kaydı bulunan Mustafa G'nin, Mehmet Yanar'ı başına keserle vurarak öldürdüğü ve maktulün cep telefonunu gasbettiği, sonra da cesedi sakladığı iddia edildi.

Cep telefonunu başkasından satın aldığını iddia eden zanlının, kendisine yalancı şahitlik yapması için 7 kişiyle anlaştığı da ileri sürüldü.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa G, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, zanlının gösterdiği bölgelerde araştırma yapan ekipler cesede ulaşamadı.

2 yıl önce kaybolan kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı
2 yıl önce kaybolan kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı
2 yıl önce kaybolan kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı
2 yıl önce kaybolan kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı
2 yıl önce kaybolan kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

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Emniyet Müdürlüğü, Mehmet Yanar, Araştırma, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2 yıl önce kaybolan kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika


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