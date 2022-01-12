2 yolcu otobüsünde kaçak ürünler ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da 2 yolcu otobüsünde gümrük kaçağı 66 cep telefonu ve çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınında oluşturulan uygulama noktasında, şüphe üzerine 2 şehirler arası yolcu otobüsünü durdurdu.
Ekipler, aradıkları bir otobüsün gizli bölmesi ile valiz, çanta ve çuvallarda gümrük kaçağı 66 cep telefonu, 6 bin 70 paket sigara, 490 paket elektronik sigara kartuşu ve 15 kilogram nargile tütünü ele geçirdi.
Polis, kaçak ürünlerle ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Otobüsteki gizli bölmeden kaçak cep telefonları çıkması polis kamerasınca görüntülendi.
Kaynak: AA
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