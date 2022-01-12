Üye Girişi
2 yolcu otobüsünde kaçak ürünler ele geçirildi - Son Dakika

2 yolcu otobüsünde kaçak ürünler ele geçirildi

12.01.2022 10:17

Adana'da 2 yolcu otobüsünde gümrük kaçağı 66 cep telefonu ve çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 2 yolcu otobüsünde gümrük kaçağı 66 cep telefonu ve çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınında oluşturulan uygulama noktasında, şüphe üzerine 2 şehirler arası yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, aradıkları bir otobüsün gizli bölmesi ile valiz, çanta ve çuvallarda gümrük kaçağı 66 cep telefonu, 6 bin 70 paket sigara, 490 paket elektronik sigara kartuşu ve 15 kilogram nargile tütünü ele geçirdi.

Polis, kaçak ürünlerle ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Otobüsteki gizli bölmeden kaçak cep telefonları çıkması polis kamerasınca görüntülendi.

2 yolcu otobüsünde kaçak ürünler ele geçirildi
2 yolcu otobüsünde kaçak ürünler ele geçirildi
2 yolcu otobüsünde kaçak ürünler ele geçirildi

YORUMLAR
500

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Tarsus, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2 yolcu otobüsünde kaçak ürünler ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika! Turkovac aşısının Faz-3 sonuçları belli oldu: En az Coronavac kadar güvenli ve etkin bir aşı Son Dakika! Turkovac aşısının Faz-3 sonuçları belli oldu: En az Coronavac kadar güvenli ve etkin bir aşı         
10:43
2 aylık bebeğini -18 derecedeki buzluğa kapattı! Cani babanın savunması daha feci 2 aylık bebeğini -18 derecedeki buzluğa kapattı! Cani babanın savunması daha feci         
10:35
Bu cesareti nereden alıyorlar? Kimseye aldırmadı: Otomobilinin önünü kestiği eski sevgilisine kurşun yağdırdı Bu cesareti nereden alıyorlar? Kimseye aldırmadı: Otomobilinin önünü kestiği eski sevgilisine kurşun yağdırdı         
10:33
Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi         
10:14
İzzet Yıldızhan kendisine "Ülkeyi rezil eden ahkam kesiyor" diyen Hande Yener'e gözdağı verdi: İsmimi yazsın İzzet Yıldızhan kendisine "Ülkeyi rezil eden ahkam kesiyor" diyen Hande Yener'e gözdağı verdi: İsmimi yazsın         
10:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi?         
09:43
2 tır ve 1 kamyonet birbirine girdi, yakıt deposu patladı! Zincirleme kazada olası bir faciadan dönüldü 2 tır ve 1 kamyonet birbirine girdi, yakıt deposu patladı! Zincirleme kazada olası bir faciadan dönüldü         
08:56
İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı! İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı!         
07:48
Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi         
07:46
Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz         
16:38
Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor         
16:19
Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor         
15:40
Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak? Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak?         
15:38
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun         
15:09
10 bin liraya hurdadan aldı şimdi 130 bin lira istiyor! 1975 model aracı göz kamaştırıyor 10 bin liraya hurdadan aldı şimdi 130 bin lira istiyor! 1975 model aracı göz kamaştırıyor         
14:59
Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri         
14:11
Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı         
13:26

Son Dakika Haberleri
10:42 Son Dakika! Turkovac aşısının Faz-3 sonuçları belli oldu: En az Coronavac kadar güvenli ve etkin bir aşı
10:41 CHP'nin ağır topu Oğuz Kağan Salıcı, canlı yayında erken seçim için tarih verdi: Önümüzdeki sonbahar
10:34 2 aylık bebeğini -18 derecedeki buzluğa kapattı! Cani babanın savunması daha feci
10:33 Bu cesareti nereden alıyorlar? Kimseye aldırmadı: Otomobilinin önünü kestiği eski sevgilisine kurşun yağdırdı
10:32 Altın madalyaya layık görülmüştü! Kamboçya'nın mayın avcısı kahraman sıçanı hayatını kaybetti
10:27 Koronaya yakalanan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumu iyiye gidiyor
10:14 Fatih Terim sonrası Galatasaray'da büyük operasyon! Birçok isim Florya'ya veda ediyor
10:12 Bıçakla şaka mı olur? Şaka ile başlayan tartışma, kanlı bitti: Arkadaşını kalbinden bıçakladı
10:11 Çıplak eylem yapmasıyla tanınan ünlü aktivist Laura Amherst, kendisine gelen teklifi ifşa etti
10:09 Zaman yolcusu üç tarih verdi: 2022 yazı, 15 Mart ve 28 Haziran! Ne olacak?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2022 10:47:16. #1.12#
SON DAKİKA: 2 yolcu otobüsünde kaçak ürünler ele geçirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement