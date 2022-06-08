20 milyon 503 bin makaron ele geçirildi

Operasyonda, 43 bini tütün doldurulmuş 20 milyon 503 bin makaron ve 455 kilogram tütün ele geçirildi.

Adana 'da 20 milyon 503 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 455 kilogram tütün ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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