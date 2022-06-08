20 milyon 503 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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20 milyon 503 bin makaron ele geçirildi

08.06.2022 09:57

Adana'da 20 milyon 503 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 455 kilogram tütün ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 20 milyon 503 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 455 kilogram tütün ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iş yeri ve araçlarında kaçak ürünler bulundurduğunu belirlediği zanlılara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 43 bini tütün doldurulmuş 20 milyon 503 bin makaron ve 455 kilogram tütün ele geçirildi.

Polis ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

20 milyon 503 bin makaron ele geçirildi
20 milyon 503 bin makaron ele geçirildi
20 milyon 503 bin makaron ele geçirildi
20 milyon 503 bin makaron ele geçirildi
20 milyon 503 bin makaron ele geçirildi
20 milyon 503 bin makaron ele geçirildi
20 milyon 503 bin makaron ele geçirildi
20 milyon 503 bin makaron ele geçirildi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 20 milyon 503 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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