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ADANA'DA 20 MİLYON 515 BİN BANDROLSÜZ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

ADANA'DA 20 MİLYON 515 BİN BANDROLSÜZ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

09.07.2021 10:11

ADANA'da polisin bir ev ve depoya düzenlediği operasyonda sigara dolum makinesi ile 20 milyon 515 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

ADANA'da polisin bir ev ve depoya düzenlediği operasyonda sigara dolum makinesi ile 20 milyon 515 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest kaldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi Yeni Mahalle'deki bir iş merkezinde bulunan depo ile Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi'ndeki bir evde kaçak sigara dolumu yapıldığı bilgisine ulaştı. Eş zamanlı yapılan baskınlarda ekiplerin aramasında, 1 sigara dolum makinası, 1 kompresör, 11 bin 800 doldurulmuş sigara, 5 kilogram kıyılmış tütün ve 20 milyon 515 bin bandrolsüz kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Suriye uyruklu V.E. (35) tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADANA'DA 20 MİLYON 515 BİN BANDROLSÜZ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
ADANA'DA 20 MİLYON 515 BİN BANDROLSÜZ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
ADANA'DA 20 MİLYON 515 BİN BANDROLSÜZ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
ADANA'DA 20 MİLYON 515 BİN BANDROLSÜZ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
ADANA'DA 20 MİLYON 515 BİN BANDROLSÜZ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Münir Karaloğlu, Sigara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA'DA 20 MİLYON 515 BİN BANDROLSÜZ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


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