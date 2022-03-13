20 milyon 650 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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20 milyon 650 bin makaron ele geçirildi

13.03.2022 09:53

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 20 milyon 650 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 20 milyon 650 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla iki kamyonla kente kaçak ürün getirileceğini belirledi.

Ekipler, plakalarını tespit ettiği kamyonları Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurdu.

Araçlarda yapılan aramalarda, kaçak 2 milyon 500 bini tütünle doldurulmuş 20 milyon 650 bin makaron ile 14 bin 400 sigara dolum makinesi ele geçirildi.

Polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

20 milyon 650 bin makaron ele geçirildi
20 milyon 650 bin makaron ele geçirildi
20 milyon 650 bin makaron ele geçirildi
20 milyon 650 bin makaron ele geçirildi
20 milyon 650 bin makaron ele geçirildi
20 milyon 650 bin makaron ele geçirildi
20 milyon 650 bin makaron ele geçirildi

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Sigara, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 20 milyon 650 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika


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