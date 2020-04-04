Adana'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne helikopterli denetim - Son Dakika
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Adana'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne helikopterli denetim

6 saat önce

Adana'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne helikopterli denetim Adana polisi, sokaktaki 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için denetim gerçekleştirdi Adana'da polis ekipleri, korona virüs ile mücadele kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağını helikopter...

Adana'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne helikopterli denetim

Adana polisi, sokaktaki 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için denetim gerçekleştirdi

ADANA - Adana'da polis ekipleri, korona virüs ile mücadele kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağını helikopter desteğiyle denetledi.

Korona virüsle mücadele kapsamında her geçen gün yeni tedbirler alınıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkamayacağını, 30 büyükşehire giriş çıkışların da da yasaklandığını söyledi.

Alınan tedbirlerin ardından Adana polisi bugün kentte gençlerin yoğun olarak gezdiği Çukurova İlçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı bölgesinde denetim gerçekleştirdi.

Motosikletli yunus polisleri, bulvar üzerindeki vatandaşları sosyal mesafelerini korumaları ve mecbur olmadıkça sokağa çıkmamaları gerektiğinin uyarısında bulunurken helikopterde havadan anons yaparak da Adanalıları bilgilendirdi.

Bu sırada birçok yaşlı ve genç vatandaş da evlerinin balkonlarından dışarı çıkıp polislerin uyarısını dinledi. Denetimlerin virüs tehdidi geçene kadar devam edeceği öğrenildi.

Adana'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne helikopterli denetim

Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 05:48 Kaynak: İHA

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