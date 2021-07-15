Adana'da 20 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "resmi belgede sahtecilik" ve "yağma" suçlarından hakkında kesinleşmiş 20 yıl 5 ay hapis cezası bulunan Zeynep T'yi (31) yakalamak için çalışma başlattı.

15 Temmuz'un en genç gazisi konuştu: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündüler?