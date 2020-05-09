Adana?da 200 bin lira değerinde kaçak cep telefon ele geçirildi - Son Dakika

Adana?da 200 bin lira değerinde kaçak cep telefon ele geçirildi

Adana'da 200 bin lira değerinde kaçak cep telefon ele geçirildiAdana'da 200 bin lira değerinde kaçak cep telefon ele geçirildiADANA'da, polisin kontrol noktasında durdurup arama yaptığı araçta piyasa değeri 200 bin lira olan kaçak 40 cep telefonu ele geçirildi.

Adana'da 200 bin lira değerinde kaçak cep telefon ele geçirildi Adana'da 200 bin lira değerinde kaçak cep telefon ele geçirildi ADANA'da, polisin kontrol noktasında durdurup arama yaptığı araçta piyasa değeri 200 bin lira olan kaçak 40 cep telefonu ele geçirildi. ADANA'da, polisin kontrol noktasında durdurup arama yaptığı araçta piyasa değeri 200 bin lira olan kaçak 40 cep telefonu ele geçirildi. Tarsus-Adana- Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nun, Sarıçam ilçesi yakınındaki İncirlik Park Alanı'nda kontrol noktası kuran Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, piyasa değeri 200 bin lira olan kaçak 40 cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu sürücü A.S.A. tutuklandı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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