200 bin liralık altın hırsızlığı iddiasına tutuklama - Son Dakika
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200 bin liralık altın hırsızlığı iddiasına tutuklama

11.04.2022 09:50

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir evden 200 bin lira değerinde altın çaldıkları iddia edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir evden 200 bin lira değerinde altın çaldıkları iddia edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde Ahmet B'nin ikametindeki çelik kasadan 200 bin liralık altın çalındığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Ekipler, bölgedeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek 2 şüphelinin kimliğini belirledi.

Zanlılar Niyazi T. (44) ve Şehmus T. (33) adreslerine eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Eve, pencerenin demir şebekesini kırıp girdikleri ileri sürülen zanlıların adreslerinde, dedektör, balyoz, murç ve iki çift eldiven ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Niyazi T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

200 bin liralık altın hırsızlığı iddiasına tutuklama
200 bin liralık altın hırsızlığı iddiasına tutuklama
200 bin liralık altın hırsızlığı iddiasına tutuklama
200 bin liralık altın hırsızlığı iddiasına tutuklama
200 bin liralık altın hırsızlığı iddiasına tutuklama

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 200 bin liralık altın hırsızlığı iddiasına tutuklama - Son Dakika


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