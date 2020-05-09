Adana'da 200 bin liralık gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

- Adana'da 200 bin liralık gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

ADANA - Adana'da uygulama noktasında durdurulan bir araçta piyasa değeri 200 bin lira olan 40 adet cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki İncirlik Park Alanı'nda şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler piyasa değeri 200 bin lira değerinde olan 40 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli A.S.A tutuklandı.