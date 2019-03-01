Son Dakika Haberleri: Adana'da 200 Polisle Aranan Kişilere Yönelik Operasyon

Adana'da 200 Polisle Aranan Kişilere Yönelik Operasyon

53 dakika önce

ADANA'da çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 47 kişiye yönelik, 200 polisle şafak vakti operasyon düzenlendi.

Adana'da 200 Polisle Aranan Kişilere Yönelik Operasyon, System.String[]
ADANA'da çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 47 kişiye yönelik, 200 polisle şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda, çok sayıda kişi yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 47 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı diğer birimlerin de desteğiyle bu kişilerin evlerine 200 polisle şafakta baskın düzenlendi. Operasyonda aranan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:16 Kaynak: DHA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeşilçam'ın Unutulmaz Oyuncusu Aytaç Arman Adana'da Toprağa Verildi İstanbul'da Çocuğu Olmayan Ailelere Taşıyıcı Annelik Yapan Şebeke Çökertildi

Dolandırıcı, "Kaşıkçı Cinayetinde İsmin Geçiyor" Deyip Binlerce Türk Lirasını Götürdü Polislerden 65 Yaşındaki Çete Liderine Okkalı Yanıt: Seni Bu Dosyadan Emekli Ederiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 11:09:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da 200 Polisle Aranan Kişilere Yönelik Operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]