Adana'da 2001'den önceki yapılar riskli - Son Dakika

Adana'da 2001'den önceki yapılar riskli

11.12.2020 10:13

Adana'da 2001'den önceki yapılar riskli AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Adana'da 2001 yılından önce yapılan yapıların neredeyse tamamının depreme dayanıksız olduğunu söyledi Karslıoğlu, 2001'den sonraki binaların deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edildiğini belirtti Adana...

Adana'da 2001'den önceki yapılar riskli

AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Adana'da 2001 yılından önce yapılan yapıların neredeyse tamamının depreme dayanıksız olduğunu söyledi

Karslıoğlu, 2001'den sonraki binaların deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edildiğini belirtti

ADANA - Adana Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı Mustafa Karslıoğlu, 1. dereceden deprem bölgesi olan kentte vatandaşların son dönemde evlerinin riskli olup olmadığını merak ettiklerini belirterek, "2001 yılından sonra yapılmış evlerin yüzde 100'ü depreme dayanıklıdır ancak 2001'den önceki yapıların neredeyse hepsi risklidir" diyerek uyardı.

2020 yılından ülkede yaşanan depremlerin ardından 1.dereceden deprem bölgesi olan Adana'da vatandaşlar, 'Evimiz depreme dayanıklı mı' diye sormaya başladı. Çoğu vatandaş ise evlerinin dayanıklı olup olmadığını öğrenmek için AKAMDER'e başvurdu. Ancak kentte 2001 yılından önce yapılan yapıların neredeyse yüzde 100'ünün depreme dayanıksız olduğu ortaya çıktı.

Konuyla ilgili İHA'ya açıklamalarda bulunan AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "İzmir depreminden sonra tekrar vatandaşlarımız 'Evimiz güvenli mi değil mi diye' bize ağırlıklı sorular soruyorlar. Biz de riskli binaların tespitlerini mutlaka yaptırmaları gerektiğini söylüyoruz. Çünkü binanın riskli yapı tespiti kesinleştikten sonra 60 gün içerisinde belediye 'yıkın' der. 60 gün sonunda da yıkılmazsa 30 gün ek süre verilir. 30 günlük ek süreden sonra da yıkılmamışsa elektrik, doğalgaz ve internet kesintisi yapılır. Pandemiden dolayı da insanların dışarıda kalmasını istemiyoruz. Her taraf sorun şu anda. Bölgelerde imara kapalılık durumu var. Riskli yapı tespit ettikten sonra bölge imara kapalıysa bu kez bina da yapılamaz duruma geliyor. Adana'da şu anda yıkılmış ve imara kapalı olması nedeniyle inşaata başlanamamış yüzlerce ev var. Binlerce de mağdur var. Bunları bir an önce ilgili belediyeler imara açmalı" diye konuştu.

"İnşaat maliyeti düşecek"

Müteahhitlik şartlarının değişmesinin ev fiyatlarının düşmesini de öngördüğünü aktaran Karslıoğlu, "Adana'da 713 olan müteahhit sayımız 141'e düştü. Arsa sahipleri de bundan sonra yüzde 50'lik dilimlerle verdikleri o ortamı bulamayacaklar. Yüzde 20 ile verecekler. Müteahhit de düzgün bir şekilde işini yapacak, fiyatlar da düşecek. İnşaat maliyeti de düşecek ve diğer vatandaşlar ucuz bir şekilde ev alacak" ifadelerini kullandı.

"Ev alacakken dikkat edilmesi gerekenler"

Son dönemde ev alacak kişilere de uyarılarda bulunan Karslıoğlu, "Kesinlikle yeni proje olmasına bakmaları lazım. 2. elde daha dikkatli olmak gerekiyor. 2001 yılında değişen Adana'nın deprem derecesi 3'den 1'e çıktı. Haliyle 2001 yılından önceki yapılan binaların tamamı riskli çıkar. Şu ana kadar hiç risksiz çıkana rastlamadık. Ev alacakken 'Deprem yönetmeliğine göre yapılmış mı, risk tespiti yapılmış mı' bunlara bakmak gerekiyor. Ev depremden önce yapıldığı için risk tespitine bakmak gerekiyor. O da dediğim gibi böyle evin yıkımına kadar gideceği için dikkat etmesi gerek insanların" şeklinde konuştu.

"2001 yılından önceki yapılar riskli"

Adana'da olası bir depremde 2001 yılından önce yapılmış neredeyse bütün yapıların yıkılabileceğini aktaran Karslıoğlu, "Bizim buradaki miladımız 2001. 2001 yılından sonra yapılmış evlerin yüzde 100'ü depreme dayanıklıdır çünkü yeni projeyle yapılmıştır. 2001 yılını vatandaşlar dikkate almalı. Ev alırken de 2001 yılından önceki evlere risk tespit belgesini sormalı. 2001 yılından önceki yapıların yüzde 100'e yakını risklidir" dedi.

Adana'da 2001'den önceki yapılar riskli
Adana'da 2001'den önceki yapılar riskli
Adana'da 2001'den önceki yapılar riskli
Adana'da 2001'den önceki yapılar riskli
Adana'da 2001'den önceki yapılar riskli
Adana'da 2001'den önceki yapılar riskli

Mustafa Karslıoğlu, Deprem, Adana, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adana'da 2001'den önceki yapılar riskli - Son Dakika


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