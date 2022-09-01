Organ ve kök hücre bekleyen çocuklar için kilometrelerce pedal çeviriyor - Son Dakika
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Organ ve kök hücre bekleyen çocuklar için kilometrelerce pedal çeviriyor

01.09.2022 12:30
Organ ve kök hücre bekleyen çocuklar için kilometrelerce pedal çeviriyor

Adana'da, 2013'te 6 yaşındaki oğlunu beyin tümörü nedeniyle kaybeden Kemal Yücel, organ ve kök hücre nakli bekleyen çocuklara dikkati çekmek için bisikletiyle çıktığı Türkiye turunda Rize'ye ulaştı.

Adana'da, 2013'te 6 yaşındaki oğlunu beyin tümörü nedeniyle kaybeden Kemal Yücel, organ ve kök hücre nakli bekleyen çocuklara dikkati çekmek için bisikletiyle çıktığı Türkiye turunda Rize'ye ulaştı.

Çocuklar için "Her Pedal Bir Umut Olsun" temasıyla bisiklet turunu başlatan Yücel, AA muhabirine, lösemi hastası çocukların hayatta kalabilmesi için 10 Ocak'ta Adana'dan yola çıktığını söyledi.

Yaklaşık 2 bin 500 kilometre yol kat ederek Rize'ye ulaştığını anlatan Yücel, "Buradan Karadeniz sahil hattını takip ederek Çanakkale'ye, oradan da tekrar Adana'ya dönerek turu tamamlayacağım." diye konuştu.

Yücel, zor ve uzun bir umut yolculuğuna çıktığını belirterek şunları kaydetti:

"Yolda bir kaza atlattım, ölümden döndüm. Bana sordular, 'Bu kadar tehlikeyi ve riski göze almaya değer mi?' diye. Değer, çünkü ben 9 yıl önce 6 yaşındaki çocuğumu kaybettim. Evlat acısı nedir bilirim. Başka çocukların hayata kalabilmesi için yollara düştüm. Başka anne ve babalar benim gibi evlat acısı yaşasın istemiyorum. Bu uğurda yaşamımı kaybedeceksem de seve seve feda ederim. Hastanelerde her geçen gün ölüme bir adım daha yaklaşan çocuklarımız var.

Evladımın hayatını kurtaramadım, başka çocukların hayatlarını kurtaracağıma inanıyorum. Bu umutla ve enerjiyle yollardayım. Gittiğim yerlerde insanlara temas ederek kök hücre bağışını anlatacağım. Çocukların ışığı, umudu olacağım. İnanıyorum ki umut ışığımız hiç sönmeyecektir."

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Kaynak: AA

Adana, Umut, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Organ ve kök hücre bekleyen çocuklar için kilometrelerce pedal çeviriyor - Son Dakika

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