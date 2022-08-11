Hasta çocuklar için "emanet" bisikletle Adana'dan Türkiye turuna çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Hasta çocuklar için "emanet" bisikletle Adana'dan Türkiye turuna çıktı

11.08.2022 15:24
Hasta çocuklar için "emanet" bisikletle Adana'dan Türkiye turuna çıktı

Adana'da 2013'te 6 yaşındaki oğlunu beyin tümörü rahatsızlığı nedeniyle kaybeden Kemal Yücel, organ ve kök hücre nakli bekleyen çocuklar için arkadaşının bisikletiyle çıktığı Türkiye turunda Osmaniye'ye ulaştı.

Adana'da 2013'te 6 yaşındaki oğlunu beyin tümörü rahatsızlığı nedeniyle kaybeden Kemal Yücel, organ ve kök hücre nakli bekleyen çocuklar için arkadaşının bisikletiyle çıktığı Türkiye turunda Osmaniye'ye ulaştı.

Yücel, AA muhabirine, oğlu Ali Utku Yücel'i 9 yıl önce beyin tümörü nedeniyle kaybettikten sonra bağışlanan organlarının 5 çocuğa nakledildiğini, kendisinin de hasta çocukların tedavilerine destek olabilmek için Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneğini kurduğunu söyledi.

Özellikle kök hücre ve organ bağışı konusunda toplumsal duyarlılığı arttırmak, bu yönde rahatsızlığı olan çocuklara dikkati çekmek için bisiklet turları düzenlediğini ifade eden Yücel, şöyle konuştu:

"Şehir şehir gezerek kök hücre ve organ bağışı kampanyaları düzenliyorum. Şehirlerdeki gönüllü bisiklet gruplarıyla bir araya gelerek sivil toplum kuruluşlarıyla görüşüyorum. Lösemili insanların çaresizliğini, ilik nakli ile hayata tutunabileceklerini anlatıyorum. Onlar da 3 tüp kan örneği vererek ilk adımı atıyorlar. Programların ardından hastane ziyaretleri yapıyorum. Şehirlerde lösemi tedavisi gören çocuklara çeşitli hediyeler veriyorum. Başka anne babaların da benim yaşadığım acıyı yaşamasını istemiyorum."

"Evlat acısını, başka çocuklara umuda dönüştürmeye karar verdim"

Yücel, Türkiye turunda 60 günde 7 bin kilometre civarında pedal çevireceğini, ziyaret edeceği 43 şehirde 30 bin kişiye kök hücre bağışını anlatıp onları ikna etmeyi hedeflediğini bildirdi.

Kendisinin de geçen yıl tanımadığı bir hastaya karaciğerini bağışladığını dile getiren Yücel, "Oğlum hayat kurtardı, babası da hayat kurtarsın diye düşündüm. Yaşadığım evlat acısını başka çocuklara umuda dönüştürmeye karar verdim. Nihayetinde yüzlerce çocuğun hayata tutunmasına vesile oldum. Daha fazla çocuğu kurtarmak istiyorum. Çocukların nakil beklerken ölmesine razı olamadım, vicdanım elvermedi." ifadelerini kullandı.

Tur öncesi bisikleti çalındı

Yücel, Türkiye turuna çıkmadan 1 ay önce bisikletinin çalındığını dile getirdi.

Tur için arkadaşından emanet olarak aldığı bisikleti kullandığını belirten Yücel, "Yıllar sonra almış olduğum ve 'maviş' adını verdiğim bisikletim geçen ay çalındı. Bu beni engellemedi. Yakın bir arkadaşımın emanet verdiği bisikletle yola çıkmaya karar verdim. Umarım çalınan bisikletime kavuşurum. Benim için anlamı vardı. O bisiklet sayesinde 300'ün üzerinde çocuğa uygun donör bulmuştum." diye konuştu.

Yücel, Osmaniye'den bisikletiyle Gaziantep'e doğru yola çıktı.

YORUMLAR
500
Bakan Karaismailoğlu: Avrupa havalimanlarında kaos, Türkiye havalimanlarında konfor var Bakan Karaismailoğlu: Avrupa havalimanlarında kaos, Türkiye havalimanlarında konfor var Emanet bisikletle çocuklara umut olmak için Türkiye turuna çıktı Emanet bisikletle çocuklara umut olmak için Türkiye turuna çıktı
Kaynak: AA

Osmaniye, Türkiye, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hasta çocuklar için 'emanet' bisikletle Adana'dan Türkiye turuna çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:20 Okan Buruk istemiyor! Galatasaray'dan gönderilecek futbolcular belli oldu
15:12 Yağmur Atacan eşi Pınar Altuğ'un bikinili fotoğraflarını paylaştı: Daha fazla direnemiyorum ben yaşlanacağım
15:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarım Kredi Kooperatifi'nde büyükbaş hayvan etinin yüzde 30-35 gibi bir indirimle satışına başlayacağız
14:36 Dizi oyuncuları Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı'dan birliktelik itirafı: Her şey güzel gidiyor
14:32 Bu kez kaçamadı! Baskın yapan polisler, oyuncak ayının nefes alıp verdiğini fark edince hırsızı yakaladı
14:30 AK Parti'nin yüzde 80 zam kararı sonrası işçiler, Tuzla Belediyesi binasında başkan ile birlikte halay çekti
14:29 Aydın'da seyir halindeki otomobilin tavanında oturan şahsa cezai işlem uygulandı
14:15 Süper Lig'de 2'nci hafta! Müsabakaları yönetecek hakemlerin isimleri açıklandı
14:14 Yerli SİHA'ların mimarlarından Haluk Bayraktar, "Damadın festivali" başlığını atan Cumhuriyet ve Birgün'e tepki gösterdi
14:03 Adana'da annelerinin kebapçıya bırakıp kaçtığı çocuklara bir darbe de babadan geldi: Onları istemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 15:37:54. #1.13#
SON DAKİKA: Hasta çocuklar için "emanet" bisikletle Adana'dan Türkiye turuna çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement