Son Dakika Haberleri: Adana'da 2019 Merkür geçişi izlendi
Son Dakika Güncel Adana'da 2019 Merkür geçişi izlendi - Son Dakika

Adana'da 2019 Merkür geçişi izlendi

7 saat önce

Adana'da, Uzay Bilimleri ve Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi (UZAYMER) tarafından 2019 Merkür Geçişi (Transiti) Etkinliği düzenlendi.

Adana'da 2019 Merkür geçişi izlendi, System.String[]

Adana'da, Uzay Bilimleri ve Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi (UZAYMER) tarafından 2019 Merkür Geçişi (Transiti) Etkinliği düzenlendi.


Güneş'e en yakın ve Güneş Sistemi'nin en küçük gezegeninin Güneş'in önünden geçmesi ve Merkür'ün Dünya ve Güneş arasından geçişi (Merkür transiti) ülkenin tüm noktalarından gözlemlendiği gibi UZAYMER'den de görüldü.


Nadir görülen gök olayını izlemek isteyen birçok sivil toplum kuruluşu üyeleri ve çeşitli okullardan öğrenciler UZAYMER'e akın etti.


UZAYMER Müdürü Prof. Dr. Aysun Akyüz yaptığı açıklamada, "Gezegenimiz dünyadan bakınca Güneş'e daha yakın olan Merkür ve Venüs gezegenlerinin zaman zaman Güneş'in önünden geçişine tanık oluruz. Ancak bu olayın yeryüzünden gözlenebilmesi için Güneş, Dünya ve söz konusu gezegenin aynı doğrultu üzerinde, uygun açılarda olması gerekir. Bu sebeple Merkür ve Venüs geçişleri çok sık gerçekleşmez. Son Merkür geçişi 8 Kasım 2016'da gerçekleşmişti, bundan sonraki Merkür geçişi ise Kasım 2032'de gerçekleşecek" dedi. - ADANA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:10 Kaynak: İHA
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