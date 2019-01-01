Son Dakika Haberleri: Adana'da 2019'un İlk Bebeği "Zeynep" Bebek Oldu

Adana'da 2019'un İlk Bebeği "Zeynep" Bebek Oldu

11 dakika önce

Adana'da 2019'un ilk bebeği "Zeynep" bebek oldu Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan: "İnşallah yeni doğan bebeklerimiz vatana ve millete hayırlı birer evlat olur"ADANA - Adana Şehir Hastanesi'nde gerçekleşen doğumla 2019'un ilk bebeği, Ömer ve Leyla Aydoğan çiftinin kızları "Zeynep" bebek oldu.

Adana'da 2019'un ilk bebeği "Zeynep" bebek oldu
Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan:
"İnşallah yeni doğan bebeklerimiz vatana ve millete hayırlı birer evlat olur"

ADANA - Adana Şehir Hastanesi'nde gerçekleşen doğumla 2019'un ilk bebeği, Ömer ve Leyla Aydoğan çiftinin kızları "Zeynep" bebek oldu.
Adana'da 2018'in son saatlerinde hastaneye başvuran Ömer-Leyla Aydoğan çiftinin kız bebekleri dünyaya geldi. "Zeynep" isimini verdikleri bebek, 2019'un ilk bebeği oldu. Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Zeynep bebeğe altın takarak, ailesine güzel temennilerde bulundu.
"Bebeklerimiz vatana millete hayırlı birer evlat olsun"
Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Adana Şehir Hastanesi'nde dünyaya gözlerini açan bebekleri ve ailelerini ziyaret ederek hediyeler dağıttı. Yeni doğum yapan annelere halk arasında 'lohusa şerbeti' olarak da bilinen kaynar şerbeti de dağıtan Çelikcan, her yılbaşında yaptıkları gibi bu yıl da yeni yılın ilk bebeklerini "Yüreğir'e hoş geldin bebek" diyerek karşıladıklarını belirtti.
Adana'da yeni yılda doğan bebeklerin vatana ve millete hayırlı evlatlar olmasını temenni eden Çelikcan, "İlk doğan bebeklerimiz, güzel umutlarla dünyaya geldiler. İnşallah bu şekilde de hayatlarını devam ettirecekler. Bugün belediye olarak bizler ilçemizdeki yeni doğan ilk bebeklerimizi ziyaret ederek, annelerine geleneksel adetlerimizden kaynar şerbeti ikram ettik. Yeni doğan bebeklerimiz, önce anne ve babalarına sonra da vatana millete hayırlı olsun. İnşallah kaderleri güzel olur" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:15 Kaynak: İHA

Mahmut Çelikcan, Yüreğir, Adana, Bebek, Yerel
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