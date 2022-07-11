21 milyon makaron ele geçirildi

Adana'da 21 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 125 kilogram tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu belirledikleri bazı araç ve adreslere yönelik operasyon düzenledi.

Araç ve adreslerde, 80 bini tütün doldurulmuş 21 milyon makaron, 125 kilogram tütün, 200 bin sigara filtresi ve sigara dolum makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.