Adana'da 210 bin liralık kaçakçılık operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da 210 bin liralık kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Adana'da 210 bin liralık kaçakçılık operasyonu

6 saat önce

ADANA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 210 bin lira olan kaçak içki, cep telefonu ve cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Adana'da 210 bin liralık kaçakçılık operasyonu, System.String[]

ADANA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 210 bin lira olan kaçak içki, cep telefonu ve cinsel içerikli hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kent genelinde kaçakçılara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda tespit edilen bölgelere giden ekipler, piyasa değeri 210 bin lira olan 7 bin 940 paket gümrük kaçağı sigara, 142 şişe kaçak içki, 1224 cinsel içerikli hap, 1600 kaçak puro, 76 pipo tütünü ve 12 cep telefonu ele geçirdi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, 4'ü ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 3'ü ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:22 Kaynak: DHA
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