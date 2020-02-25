Adana'da 214 bin liralık kaçak içki ve sigara ele geçirildi - Son Dakika

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Adana'da 214 bin liralık kaçak içki ve sigara ele geçirildi
6 saat önce
Adana polisinin yaptığı operasyonda piyasa değeri 214 bin lira olan 11 bin 794 paket kaçak sigara, 185 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:52 Kaynak: İHA
Adana polisinin yaptığı operasyonda piyasa değeri 214 bin lira olan 11 bin 794 paket kaçak sigara, 185 şişe kaçak içki ele geçirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kaçakçılığın önüne geçmek için eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Yapılan bu operasyonlarda piyasa değeri 214 bin lira olan 11 bin 794 paket kaçak sigara, 185 şişe kaçak içki ele geçirilirken 7 zanlı gözaltına alındı.
Zanlılar sorgularının ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. - ADANA
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