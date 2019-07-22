Son Dakika Haberleri: Adana'da 22 bin litre sahte içki ele geçirildi; 54 gözaltı - Yeniden
Son Dakika Güncel Haber

Adana'da 22 bin litre sahte içki ele geçirildi; 54 gözaltı - Yeniden

40 dakika önce

ADANA'da polis, kent genelinde yaptığı sahte içki operasyonlarında 54 kişiyi yakaladı.

Adana'da 22 bin litre sahte içki ele geçirildi; 54 gözaltı - Yeniden, System.String[]
ADANA'da polis, kent genelinde yaptığı sahte içki operasyonlarında 54 kişiyi yakaladı. Denetimlerde ele geçen 22 bin 360 litre sahte içki imha edildi.
Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak içkiden 12 kişinin ölmesi üzerine denetimlerini artırdı. İl genelinde 59 adrese baskın düzenleyen polis, sahte içki imal eden 54 şüpheliyi gözaltına aldı. Depo ve evlerde yapılan aramalarda da 22 bin 360 sahte içkiye el konuldu. Denetimlerin artayacağı açıklandı.


Polis, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polis baskın yapınca cezaevi firarisi 4'üncü kattan atladı Hong Kong'da eli sopalı kişiler göstericilere saldırdı: 36 kişi yaralandı Polis, plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar ele geçirdi Fenerbahçe'de Benteke harekatı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 10:35:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da 22 bin litre sahte içki ele geçirildi; 54 gözaltı - Yeniden
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]