Son Dakika Haberleri: Adana'da 22 ton sahte deterjan ele geçirildi
Son Dakika Güncel Adana'da 22 ton sahte deterjan ele geçirildi

Adana'da 22 ton sahte deterjan ele geçirildi

7 saat önce

Adana'da ele geçirilen 22 ton sahte deterjanla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 22 ton sahte deterjan ele geçirildi, System.String[]

Adana'da ele geçirilen 22 ton sahte deterjanla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, sahte ve taklit olarak üretimi yapılıp piyasaya sunulan ürünlere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda sahte deterjan üretimi yapıldığı tespit edilen merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi ve Bahçelievler mahallerinde iki adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, çeşitli markalara ait 22 ton sahte deterjan ile etiket, hassas terazi, dolum makinesi, kompresör, barkod, baskı makinesi, deterjan ham maddesi ve tuz ele geçirildi.

Polis, sahte deterjan üretimi yaptığı iddiasıyla iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:10 Kaynak: AA
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