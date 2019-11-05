Son Dakika Haberleri: Adana'da 22 ton sahte deterjan ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 22 ton sahte deterjan ele geçirildi

Adana'da 22 ton sahte deterjan ele geçirildi

6 saat önce

Adana'da 22 ton sahte deterjan ele geçirildi Adana polisi tarafından düzenlenen operasyonda piyasa değeri 325 bin lira olan 22 ton taklit deterjan ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildiADANA - Adana'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 325 bin lira olan 22 ton sahte...

Adana'da 22 ton sahte deterjan ele geçirildi

Adana polisi tarafından düzenlenen operasyonda piyasa değeri 325 bin lira olan 22 ton taklit deterjan ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi

ADANA - Adana'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 325 bin lira olan 22 ton sahte deterjan ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar kapsamında, taklit olarak üretimi yapılarak piyasaya sunulan ürünlerle ilgili merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi ve Bahçelievler mahallerinde 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda taklit olarak üretimi yapılarak piyasaya sunulan çeşitli markalara ait piyasa değeri yaklaşık 325 bin 530 TL olan 52 bin 502 adet toplam 22 ton toz deterjan, etiket, hassas terazi, dolum makinesi, kompresör ve barkot ile baskı makinesi, deterjan ham maddesi ve tuz ele geçirildi.

Olayla ilgili haklarında 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet suçundan yasal işlem yapılan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Adana'da 22 ton sahte deterjan ele geçirildi

Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:32 Kaynak: İHA
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