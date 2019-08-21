Adana'da 226 kilo nargile tütünü ele geçirildi
13 dakika önce
ADANA'da 226 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:16 Kaynak: DHA
ADANA'da 226 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. 1 Suriyeli gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan
ilçesi Yeşilevler Mahallesi'ndeki depoya baskın düzenledi. 226 kilogram kaçak nargile tütünü ile 2 bin 500 sahte nargile dolum paketi, 8 bin etiket ve 50 litre aroma ele geçirilen depoda bulunan Suriye uyruklu 1 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
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