ADANA'DA 226 KİLO NARGİLE TÜTÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ

Adana'da 226 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Adana'da 226 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. 1 Suriyeli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'ndeki depoya baskın düzenledi. 226 kilogram kaçak nargile tütünü ile 2 bin 500 sahte nargile dolum paketi, 8 bin etiket ve 50 litre aroma ele geçirilen depoda bulunan Suriye uyruklu 1 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Mülteci Hakları Dernekleri Suriyelilerin kayıtlı olduğu illere gönderilmesi için süre istedi

İstanbul Valiliğinin Suriyelilere verdiği süre uzatılabilir

Milyon euroluk vurgunun zanlısı eğlenirken yakalanmış

ASELSAN'dan tarihi sipariş rekoru! 10,2 milyar doları aştı