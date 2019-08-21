Son Dakika Haberleri: ADANA'DA 226 KİLO NARGİLE TÜTÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ
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ADANA'DA 226 KİLO NARGİLE TÜTÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ

5 dakika önce

Adana'da 226 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Adana'da 226 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. 1 Suriyeli gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'ndeki depoya baskın düzenledi. 226 kilogram kaçak nargile tütünü ile 2 bin 500 sahte nargile dolum paketi, 8 bin etiket ve 50 litre aroma ele geçirilen depoda bulunan Suriye uyruklu 1 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:56 Kaynak: DHA
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