Adana'da 23 kilo 708 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da 23 kilo 708 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da 23 kilo 708 gram esrar ele geçirildi

6 saat önce

Adana'da 23 kilo 708 gram esrar ele geçirildiADANA'da polis tarafından baskın yapılan evde, 256 paket içerisinde 23 kilo 708 gram esrar ele geçirildi.

Adana'da 23 kilo 708 gram esrar ele geçirildi

ADANA'da polis tarafından baskın yapılan evde, 256 paket içerisinde 23 kilo 708 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polis, yaptığı aramada 256 paket içerisinde 23 kilo 708 gram esrar ele geçirdi.

Evde bulunan Adnan K. (36) gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı

Adana'da 23 kilo 708 gram esrar ele geçirildi

Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kız kardeşine "İstersen seni de öldüreyim" dedi, intihar etti
Belge şart oldu; "çakar" artık korsan satışta Genç kızı ormanlık alana götürüp cinsel istismarda bulunan adam tutuklandı İstanbul'da esaret altındaki kurdun inanılmaz görüntüsü! Ayak iziyle sonsuzluk işareti yaptı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 17:08:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da 23 kilo 708 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]