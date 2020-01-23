Adana'da 23 kilo 708 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

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Adana'da 23 kilo 708 gram esrar ele geçirildi
6 saat önce
Adana'da 23 kilo 708 gram esrar ele geçirildiADANA'da polis tarafından baskın yapılan evde, 256 paket içerisinde 23 kilo 708 gram esrar ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:55 Kaynak: DHA
Adana'da 23 kilo 708 gram esrar ele geçirildi
ADANA'da polis tarafından baskın yapılan evde, 256 paket içerisinde 23 kilo 708 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polis, yaptığı aramada 256 paket içerisinde 23 kilo 708 gram esrar ele geçirdi.
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