Adana'da 23 milyon 740 bin adet kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika

Adana polisi 23 milyon 740 bin adet kaçak makaron ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kente kaçak makaron ve doldurulmuş sigara getirildiği bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerin adresleri belirleyerek depolara eş zamanlı baskınlar yaptı. Baskınlarda 23 milyon 740 bin adet kaçak makaron ve 20 bin adet kaçak doldurulmuş sigara ele geçirildi.

Polis olayla ilgili olarak 5 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA