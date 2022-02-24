Adana'da 23 milyon 740 bin adet kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 23 milyon 740 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

24.02.2022 09:40

Adana polisi 23 milyon 740 bin adet kaçak makaron ele geçirdi.

Adana polisi 23 milyon 740 bin adet kaçak makaron ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kente kaçak makaron ve doldurulmuş sigara getirildiği bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerin adresleri belirleyerek depolara eş zamanlı baskınlar yaptı. Baskınlarda 23 milyon 740 bin adet kaçak makaron ve 20 bin adet kaçak doldurulmuş sigara ele geçirildi.

Polis olayla ilgili olarak 5 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Adana'da 23 milyon 740 bin adet kaçak makaron ele geçirildi
Adana'da 23 milyon 740 bin adet kaçak makaron ele geçirildi
Adana'da 23 milyon 740 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

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Adana'da bin 892 litre sahte içki ele geçirildi Adana'da bin 892 litre sahte içki ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Sigara, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 23 milyon 740 bin adet kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da 23 milyon 740 bin adet kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
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