ADANA'DA 23 MİLYON 740 BİN KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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ADANA'DA 23 MİLYON 740 BİN KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

24.02.2022 10:45

ADANA'da, polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 23 milyon 740 bin makaron ve 20 bin doldurulmuş sigara ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'da, polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 23 milyon 740 bin makaron ve 20 bin doldurulmuş sigara ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'kaçakçılık' suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında, farklı adreslere operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda gümrük kaçağı 23 milyon 740 bin makaron ve 20 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi ise gözaltına alındı.

ADANA'DA 23 MİLYON 740 BİN KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
ADANA'DA 23 MİLYON 740 BİN KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
ADANA'DA 23 MİLYON 740 BİN KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

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JANDARMA, 500 BİN TL'LİK KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRDİ JANDARMA, 500 BİN TL'LİK KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRDİ Adana'da 23 milyon 740 bin adet kaçak makaron ele geçirildi Adana'da 23 milyon 740 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Kaçakçılık, Sigara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA'DA 23 MİLYON 740 BİN KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ADANA'DA 23 MİLYON 740 BİN KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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