ADANA'DA 23 MİLYON 740 BİN KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

ADANA'da, polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 23 milyon 740 bin makaron ve 20 bin doldurulmuş sigara ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'kaçakçılık' suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında, farklı adreslere operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda gümrük kaçağı 23 milyon 740 bin makaron ve 20 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi ise gözaltına alındı.