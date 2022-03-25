Adana'da 24 kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 24 kaçak cep telefonu ele geçirildi

25.03.2022 09:52
Adana'da 24 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Adana'da polis, 24 kaçak cep telefonu ele geçirdi.

Adana'da polis, 24 kaçak cep telefonu ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kentte kaçak cep telefonu ve aksesuarları satıldığı bilgisi üzerine söz konusu adrese baskın yaptı. Yapılan baskında 24 adet kaçak cep telefonunu, 96 adet kaçak cep telefonu aksesuarı ve 16 kaçak akıllı kol saati ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Adana'da 24 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Adana'da 24 kaçak cep telefonu ele geçirildi

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Adana Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 24 kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da 24 kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
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