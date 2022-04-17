Adana'da 24 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 24 kilo esrar ele geçirildi

17.04.2022 09:45
Adana'da 24 kilo esrar ele geçirildi

Adana polisinin yaptığı operasyonda bir otomobilde 24 kilo esrar ele geçirildi.

Adana polisinin yaptığı operasyonda bir otomobilde 24 kilo esrar ele geçirildi. 8 zanlı gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyir halindeki otomobili takibe alan ekipler, çevresini polis otolarıyla sardığı aracın sürücüsünü uygulama noktasında durdurdu. Sürücü R.K. (48) ile yanındaki K.K. (44), M.K. (23) ve Ö.F.K.'nin (17) indirildiği araçta narkotik köpeği 'Uzi' ile arama yapıldı. Uzi'nin aracın bagajına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada 24 kilogram esrar ele geçirildi. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi. Araçtaki 4 şüpheli gözaltına alınırken, ekipler onlarla bağlantılı olduğu belirlenen 4 kişiyi daha evlerine düzenlenen operasyonda yakaladı.

Emniyete götürülen 8 şüphelinin sorgularının sürdüğü bildirildi. - ADANA

Adana'da 24 kilo esrar ele geçirildi
Adana'da 24 kilo esrar ele geçirildi
Adana'da 24 kilo esrar ele geçirildi
Adana'da 24 kilo esrar ele geçirildi

YORUMLAR
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4.5 kilo esrarla yakalandı 'ucuz bulduğum için' aldım diye savunma yaptı 4.5 kilo esrarla yakalandı 'ucuz bulduğum için' aldım diye savunma yaptı EVİNDE 4 KİLO 500 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLEN TORBACI TUTUKLANDI EVİNDE 4 KİLO 500 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLEN TORBACI TUTUKLANDI

Narkotik, Tarsus, Esrar, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 24 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da 24 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
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