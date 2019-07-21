Son Dakika Haberleri: Adana'da 24 metruk bina kaldı
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Adana'da 24 metruk bina kaldı

1 saat önce

Adana'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında tespit edilen 551 metruk binadan geriye 24 bina kaldı.

Adana'da 24 metruk bina kaldı, System.String[]
Adana'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında tespit edilen 551 metruk binadan geriye 24 bina kaldı.

Uyuşturucu ile mücadele stratejisi ve eylem planı kapsamında metruk binalara yönelik güvenlik tedbirlerinin alınması, tehlike arz edenlerin yıkılması, tarihi metruk binaların restorasyonu hususunda yapılan çalışmalarda gelinen aşama; Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında düzenlenen toplantıda ele alındı.

Toplantıda konuşan Vali Demirtaş, metruk binalarla ilgili olarak yürüttükleri çalışmalara ara vermeksizin devam ettiklerini dile getirerek il genelinde tespit edilen 551 metruk binadan geriye sadece 24 binanın kaldığını kaydetti.

Kent güvenliği ile bağımlılıkla mücadele konusunda metruk binaların büyük bir önem arz ettiğini belirten Vali Demirtaş, "Bağımlıkla mücadeleyi tüm paydaşlarla, çok yönlü olarak koordineli bir biçimde yürütüyoruz. Bu çalışmalar neticesinde önemli mesafeler aldık. Bizler bağımlılığın gençlerimizin ve toplumumuzun geleceğini karartmasına asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Vali Yardımcısı Murat Süzen ve ilgili kamu kurum temsilcilerinin katıldığı toplantı, yapılan sunum ve değerlendirmelerin ardından sona erdi. - ADANA
Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 01:22 Kaynak: İHA
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