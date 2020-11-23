Adana'da 24 yaşındaki genç evinde ölü bulundu - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde 24 yaşındaki bir genç evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Güneri Mahallesi'nde ikamet eden Kadir Varan (24), yakınları tarafından evinde hareketsiz yatarken bulundu.
Durumun bildirilmesi üzerine adrese giden 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde Varan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Varan'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
- Kaynak: AA
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