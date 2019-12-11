Adana'da 25 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü pazarda yakalandı - Son Dakika
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Adana'da 25 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü pazarda yakalandı

6 saat önce

Adana'da iki suçtan hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince pazarda yakalanarak cezaevine gönderildi.

Adana'da 25 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü pazarda yakalandı, System.String[]

Adana'da iki suçtan hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince pazarda yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "kasten yaralamak" ile "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından 25 yıl hapis cezasıyla aranan Veysel Altunay'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Firari hükümlünün merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki semt pazarında çalıştığını tespit eden ekipler, hükümlüyü tezgahın başında yakaladı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen Veysel Altunay, daha sonra cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:00 Kaynak: AA
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