ADANA'DA 250 PERSONELLE DEPREM TATBİKATI - Son Dakika

ADANA İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, 1'inci Seviye Adana Afet Müdahale Planı kapsamında 5.8 büyüklüğünde deprem senaryosuyla 250 personelin katıldığı tatbikat yaptı.

Türkiye'de son yıllarda yaşanan büyük depremlerin ardından tatbikat çalışmaları artırılarak devam ediyor. Adana AFAD ekipleri, 1'inci Seviye Adana Afet Müdahale Planı kapsamda senaryo gereği merkez Sarıçam ilçesinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini varsayarak tatbikat düzenledi. Tatbikata AFAD başta olmak üzere 26 çalışma grubu içinde bulunan 250 personel katıldı. Tatbikat kapsamında, AFAD tesisi içindeki geniş alanda çalışma yapan ekipler, ilk olarak toplantı ve olay yerine intikal çalışması yaptı. Ekipler, daha sonra sırasıyla enkazdan yaralı çıkarma, depremde hasar görmüş yüksek katlı binada mahsur kalan depremzedeyi kurtarma ve deprem nedeniyle oluşabilecek kimyasal sızıntılara müdahaleleri içeren Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) çalışmalarını başarıyla tamamladı.

Ekiplerin çalışması sırasında enkaz altında kalan yaralıların yakınlarını temsil eden bazı kişiler deprem bölgesine gelerek ekiplere acele etmeleri için tepki gösterdi. Polis, senaryo gereği bu kişileri enkaz bölgesinden uzaklaştırdı.

Arama-kurtarma Birlik Müdürü Vekili Mehmet Alboğa tatbikat sonrası bilgi vererek çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Tatbikatın sonunda ekiplere Türk Kızılayı tarafından çorba ikram edildi.