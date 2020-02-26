Adana'da 250 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da 250 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da 250 şişe sahte içki ele geçirildi

6 saat önce

Adana'da bir eve düzenlenen operasyonda 250 şişe sahte içki ele geçirildi.

Adana'da bir eve düzenlenen operasyonda 250 şişe sahte içki ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde bir evde sahte içki yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Evde satışa hazır 250 şişe sahte içki, 75 boş şişe, 211 etiket ve içki dolumunda kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Evde bulunan E.G. ve S.C. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere, nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsi cezası verildi.

Adana'da 250 şişe sahte içki ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:10 Kaynak: AA
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