Adana'da 250 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da 250 şişe sahte içki ele geçirildi

ADANA'da polis tarafından baskın yapılan evde, 250 şişe sahte içki, 75 boş şişe, 211 etiket ve içki dolumunda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde bir evde sahte içki olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese baskın düzenleyen polis, 250 şişe sahte içki, 75 boş şişe, 211 etiket ve içki dolumunda kullanılan malzemeler ele geçirdi. Evde bulunan E.G. ve S.C. gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, ev hapsine çarptırıldı.