Adana'da 250 ton tekstil atığı yeniden ekonomiye kazandırıldı - Son Dakika

Adana'da Seyhan Belediye, kentin farklı noktalarındaki tekstil atık kumbaralarından topladığı 250 ton atığı yeniden ekonomiye kazandırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında 200 farklı noktaya tekstil atık kumbarası yerleştirdi.

Vatandaşların kumbaralara attığı kullanılmış giysi ve ayakkabıyla battaniye, örtü, çanta, perde, havlu gibi tekstil ürünleri ekiplerce belli günlerde alınarak Yeşiloba Mahallesi'ndeki Atık Getirme Merkezinde toplanıyor.

Projenin başladığı 2020'den geçen yılın sonuna kadar ekiplerce 250 ton tekstil atığı toplandı.

Atık Getirme Merkezinde giyilebilir nitelikteki yaklaşık 13 ton ağırlığındaki tekstil ürünü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından temizliği yapıldıktan sonra ilçedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Kullanılabilir durumda olmayan tekstil atığı ise geri dönüşüm merkezine gönderilerek, yeniden ekonomiye kazandırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, iklim değişikliğine neden olan karbon salınımını azaltmak ve kıt kaynakların doğru kullanımı için geri dönüşümün önemli olduğunu belirtti.