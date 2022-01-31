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Adana'da kamyonda 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da kamyonda 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

31.01.2022 10:20

ADANA'da, polisin otoyolda şüphe üzerine durdurup, arama yaptığı kamyonda 26 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

ADANA'da, polisin otoyolda şüphe üzerine durdurup, arama yaptığı kamyonda 26 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda gümrük kaçağı akaryakıt getirileceği bilgisine ulaşınca harekete geçti. Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda kontrol noktası oluşturan ekipler, şüpheli gördükleri araçları durdurdu. Bu araçlardan kamyonda yapılan aramada, büyük bidonlara doldurulmuş 26 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. İsmi açıklanmayan kamyon sürücüsü, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Adana'da kamyonda 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'da kamyonda 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'da kamyonda 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'da kamyonda 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'da kamyonda 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'da kamyonda 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Akaryakıt, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da kamyonda 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da kamyonda 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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