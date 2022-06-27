Adana'da 260 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 260 bin makaron ele geçirildi

27.06.2022 16:56
Adana'da 260 bin makaron ele geçirildi

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde piyasa değeri 55 bin lira olan 260 bin adet makaron ele geçirildi.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde piyasa değeri 55 bin lira olan 260 bin adet makaron ele geçirildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye bağlı Aliler Mahallesinde yapılan denetimler esnasında durdurulan bir araçta adli makamlardan alınan karara istinaden yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 55 bin lira olan 260 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA

YORUMLAR
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Adana'da öldürülen iş adamının cinayet zanlısı yakalandı Adana'da öldürülen iş adamının cinayet zanlısı yakalandı Erdoğan: 'Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kalitede petrol bulduk.' Erdoğan: 'Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kalitede petrol bulduk.' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar...
Kaynak: İHA

İmamoğlu, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 260 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 260 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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