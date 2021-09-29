Üye Girişi
Adana'da 263 milyon kaçak makaron üreten 2 zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Adana'da 263 milyon kaçak makaron üreten 2 zanlı adliyeye sevk edildi

29.09.2021 09:49
Adana'da 263 milyon kaçak makaron üreten 2 zanlı adliyeye sevk edildi, System.String[]

Adana'da 263 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Adana'da 263 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde bulunan bir makaron fabrikası ve deposunda gümrük kaçağı makaron bulunduğu ve piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, söz konusu fabrikaya operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 263 milyon 400 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan fabrika sahibi İ.K. (38) ile depo sahibi S.S. (41) sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Operasyonun ardından İ.K.'nin, makaron üretimi ve satışı için Temmuz ayında Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'na izin talebinde bulunduğu ancak işlemlerin henüz tamamlanmadığı öğrenildi. İ.K.'nin buna rağmen yaklaşık 20 kişinin çalıştığı fabrikada makaron üretimine başladığı ve ürünlerinin üzerine marka basmadığı bildirildi. İ.K. ifadesinde ise test üretimi yaptıklarını öne sürdü. Depo sahibi S.S. ise depoyu bir yıl önce kiraladığını, içerisindeki makaronları tanımadığı birinden aldığını ve satmak için beklettiğini iddia etti.

Öte yandan ele geçirilen makaronların piyasa değerinin yaklaşık 25 milyon TL olduğu kaydedildi. İçişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Ele geçirilen makaron miktarı, Adana Emniyeti tarafından geçtiğimiz Ağustos ayında tek seferde en büyük yakalama olan 105 milyon 700 bin makaron sayısı ile 2020 yılında tüm Türkiye'de yakalanan 250 milyon makaron sayısını geçerek rekor kırdı" denildi. - ADANA

Adana'da 263 milyon kaçak makaron üreten 2 zanlı adliyeye sevk edildi

Adana Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 263 milyon kaçak makaron üreten 2 zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gülben ve Esat'ın sarılması Masumlar Apartmanı'na damga vurdu! Sosyal medya çalkalanıyor 09:47 Gülben ve Esat'ın sarılması Masumlar Apartmanı'na damga vurdu! Sosyal medya çalkalanıyor Lionel Messi'nin, bu halleri şaşkınlık yaratıyor? İşte dünyanın konuştuğu o fotoğraf 09:44 Lionel Messi'nin, bu halleri şaşkınlık yaratıyor? İşte dünyanın konuştuğu o fotoğraf Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor 09:40 Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor
Teröristbaşı Mazlum Kobani'den önemli itiraf: Biden bizi Suriye'de yalnız bırakmayacağının sözünü verdi 09:09 Teröristbaşı Mazlum Kobani'den önemli itiraf: Biden bizi Suriye'de yalnız bırakmayacağının sözünü verdi Dünya diken üstünde! Kuzey Kore'den yeni tip hipersonik füze denemesi 07:48 Dünya diken üstünde! Kuzey Kore'den yeni tip hipersonik füze denemesi Banttaki son araç indi, kapı kapatıldı! Otomobil devi Honda Türkiye'deki fabrikasını kapattı 07:18 Banttaki son araç indi, kapı kapatıldı! Otomobil devi Honda Türkiye'deki fabrikasını kapattı
Ekvador'da cezaevinde çeteler arasında çıkan çatışmada 24 kişi öldü, 48 kişi yaralandı 01:50 Ekvador'da cezaevinde çeteler arasında çıkan çatışmada 24 kişi öldü, 48 kişi yaralandı Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı 00:04 Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı

Son Dakika Haberleri
09:49 Ormanlık alanda ATV ile gezerken metrelerce yükseklikten aşağıya yuvarlandılar
09:48 Erdoğan ile Putin bugün Soçi'de buluşacak! Tarihi zirvenin ana gündemi Suriye'deki gelişmeler
09:47 Gülben ve Esat'ın sarılması Masumlar Apartmanı'na damga vurdu! Sosyal medya çalkalanıyor
09:44 Lionel Messi'nin, bu halleri şaşkınlık yaratıyor? İşte dünyanın konuştuğu o fotoğraf
09:42 Son dakika: Meteoroloji'den dikkat çeken uyarı! 3 bölgede sağanak, 2 bölgede fırtına var
09:40 Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor
09:38 200'den fazla belirtisi olan Uzun Kovid'in, vücutta bulunan gizli virüsleri aktif hale getirdiği için aylarca sürdüğü ortaya çıktı
09:11 Almanya'daki seçimlerde skandal olay! Başörtülü kadına oy kullandırmadılar
09:10 Ajax'ın hocası Hag'den, Beşiktaş'a övgü dolu sözler: Herkes iyi bilsin ki, bizim ligimizdeki takımlardan çok iyiler
09:09 Teröristbaşı Mazlum Kobani'den önemli itiraf: Biden bizi Suriye'de yalnız bırakmayacağının sözünü verdi
ABD'li büyükelçi adayının skandal soykırım sözlerine Dışişleri'nden cevap! Bir kelimenin altı çizildi ABD'li büyükelçi adayının skandal soykırım sözlerine Dışişleri'nden cevap! Bir kelimenin altı çizildi         
09:52
Fatih Terim'den istifa sözleri! Başkan Burak Elmas ile 1.5 saatlik toplantı Fatih Terim'den istifa sözleri! Başkan Burak Elmas ile 1.5 saatlik toplantı         
09:47
Son dakika: Meteoroloji'den dikkat çeken uyarı! 3 bölgede sağanak, 2 bölgede fırtına var Son dakika: Meteoroloji'den dikkat çeken uyarı! 3 bölgede sağanak, 2 bölgede fırtına var         
09:42
Ajax'ın hocası Hag'den, Beşiktaş'a övgü dolu sözler: Herkes iyi bilsin ki, bizim ligimizdeki takımlardan çok iyiler Ajax'ın hocası Hag'den, Beşiktaş'a övgü dolu sözler: Herkes iyi bilsin ki, bizim ligimizdeki takımlardan çok iyiler         
09:11
İbrahim Kalın, katıldığı programda Aylan bebeğin adı geçince duygulandı, sunucu hemen konuyu değiştirdi İbrahim Kalın, katıldığı programda Aylan bebeğin adı geçince duygulandı, sunucu hemen konuyu değiştirdi         
07:53
Prof. Akçalı, Sinovac ve BioNTech aşısının karşılaştırmalı araştırma sonuçları hakkında bilgi verdi Prof. Akçalı, Sinovac ve BioNTech aşısının karşılaştırmalı araştırma sonuçları hakkında bilgi verdi         
07:21
29 Ekim'den sonra tam kapanma gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın iddialara cevap verdi 29 Ekim'den sonra tam kapanma gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın iddialara cevap verdi         
07:14
Cristiano Ronaldo kararını verdi! Futbolu bıraktıktan sonra Manchester United'ın genç takımını çalıştıracak Cristiano Ronaldo kararını verdi! Futbolu bıraktıktan sonra Manchester United'ın genç takımını çalıştıracak         
01:04
Kendi ölüm tarihini bilen kahin Nostradamus, dünyanın sonu için de gün vermiş Kendi ölüm tarihini bilen kahin Nostradamus, dünyanın sonu için de gün vermiş         
23:13
Ajax kalecisi nerede? Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor Ajax kalecisi nerede? Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor         
23:00
DSÖ'de tecavüz depremi! Yardıma gittikleri Kongo'da kadınları hamile bıraktılar, Başkan sadece özür dilemekle yetindi DSÖ'de tecavüz depremi! Yardıma gittikleri Kongo'da kadınları hamile bıraktılar, Başkan sadece özür dilemekle yetindi         
21:55
İlk kez görüntülendiler! Bilal Yiğit Koçak, milli atletle aşk yaşıyor İlk kez görüntülendiler! Bilal Yiğit Koçak, milli atletle aşk yaşıyor         
20:54
Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi         
20:38
Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu         
20:24
Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi         
19:01
Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı         
18:05
Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış         
15:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2021 09:55:33. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da 263 milyon kaçak makaron üreten 2 zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement