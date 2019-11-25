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Adana'da 27 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Adana'da yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri belirlenen 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Adana'da 27 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Adana'da yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri belirlenen 27 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi ekipleri, D-400 karayolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınında oluşturulan uygulama noktası yakınında küçük gruplar halinde yürüyen sırt çantalı yabancı uyruklular olduğunu belirledi.

Bunun üzerine bölgeye giden ekiplerce yapılan kontrollerde 23 Pakistan, 2 Nepal, 1 Afganistan ve 1 Irak uyruklu düzensiz göçmenin yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiği tespit edildi.

Yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptıkları için haklarında 3 bin 549'ar lira idari para cezası uygulanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yabancılar Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:00 Kaynak: AA
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