Son Dakika Haberleri: Adana'da 270 kaçak cep telefonu ele geçirildi
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Adana'da 270 kaçak cep telefonu ele geçirildi

6 saat önce

Adana'da 270 kaçak cep telefonu ele geçirildiAdana'da polisin ihbar üzerine bir otomobilde yaptığı aramada gümrük kaçağı 270 cep telefonu ele geçirildi.

Adana'da 270 kaçak cep telefonu ele geçirildi, System.String[]

Adana'da 270 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Adana'da polisin ihbar üzerine bir otomobilde yaptığı aramada gümrük kaçağı 270 cep telefonu ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolu üzerinde, ihbar üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, arka tampon içine gizlenmiş gümrük kaçağı 270 cep telefonu ele geçirildi. Araç sürücüsü M.K. gözaltına alındı. Şüpheli emniyette sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:05 Kaynak: DHA
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